Vivo X Fold 2 scalda i motori con un possibile primato

Le indiscrezioni appena trapelate indicano cosa aspettarsi dalla scheda tecnica del nuovo Vivo X Fold 2. Cominciamo con l'aspetto più interessante, ovvero quello del processore. Stando a quanto appena trapelato il nuovo dispositivo di Vivo potrebbe passare alla storia come il primo pieghevole a sfoggiare il nuovo Snapdragon 8 Gen 2 , quello che troviamo sui nuovi Galaxy S23 di Samsung.

La batteria invece dovrebbe avere una capienza di 4.800 mAh, in aumento rispetto ai 4.600 mAh che abbiamo visto sulla prima generazione di X Fold.

Anche sul fronte della ricarica ci saranno dei miglioramenti, con il supporto alla ricarica rapida cablata a 120W.

Il display dovrebbe essere di tipo AMOLED con una risoluzione 2K, questo integrerà anche un sensore d'impronte per lo sblocco del dispositivo. Il comparto fotografico dovrebbe poi sfoggiare un Sony IMX866 come sensore principale, completo di stabilizzatore ottico dell'immagine.

Ancora non sappiamo nulla sulla data ufficiale di lancio del nuovo Vivo X Fold 2, possiamo aspettarci che questa cadrà entro i prossimi mesi. Si inizierà sicuramente da un lancio in Cina, vedremo quanto ci vorrà per vedere il nuovo pieghevole di Vivo anche dalle nostre parti.