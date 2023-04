Vivo X Flip si prospetta un avversario difficile per Samsung

Se il settore dei pieghevoli (ecco la nostra selezione dei migliori) è destinato a crescere nei prossimi anni, i produttori sembrano aver deciso che il motore trainante sarà rappresentato dai dispositivi con formato "a conchiglia".

Facilitati non solo da un prezzo più basso, ma anche da una ritorno a dimensioni finalmente "tascabili" senza per questo rinunciare a schermi generosi, gli smartphone di tipo Flip dominano il mercato di questo tipo di prodotti, e Samsung è il re incontrastato. Ma se il dinamismo mostrato dai produttori cinesi in questi mesi è indicativo, forse il gigante coreano farebbe bene a preoccuparsi.

L'ultimo arrivato (in senso temporale) in questo agguerrito settore è Vivo, che si aggiunge all'ottimo OPPO Find N2 Flip e all'atteso Motorola RAZR 2023 con un dispositivo elegante e, soprattutto, caratterizzato dall'ampio schermo esterno.

Lo smartphone, scovato per la prima volta dal leaker SnoopyTech un paio di settimane fa (tweet sottostante), dovrebbe essere identificato dal numero di modello V2256A e aver già ricevuto la certificazione Google Play.