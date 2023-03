Vivo V27 e V27 Pro ufficiali in India: curve, potenza e tanti MP

Stiamo parlando dei nuovi Vivo V27 e V27 Pro , due modelli di fascia medio-alta che sembrano avere tutte le carte in regola per stupire in positivo, a partire da un design molto ricercato. Andiamo a vedere insieme le schede tecniche complete.

Vivo V27 | V27 Pro: Caratteristiche Tecniche

Anche il design non lascia a desiderare: il display appare molto piacevole con i bordi curvi che confluiscono con la parte posteriore per realizzare un profilo sottile. Vivo V27 appare quindi elegante , oltre che potente . Speriamo di scoprire presto come si comporterà sul campo.

Uscita e Prezzo

I nuovi Vivo V27 e V27 Pro sono stati annunciati esclusivamente per il mercato indiano al momento. Il prezzo di lancio per V27 Pro parte dall'equivalente di circa 430€, mentre per Vivo V27 si parte dall'equivalente di circa 400€. Sarebbe davvero interessante se arrivassero in queste fasce di prezzo anche in Europa.

D'altro canto l'azienda cinese non ha comunicato alcuna informazione in merito all'eventuale lancio in Europa, torneremo ad aggiornarvi nel caso dovessero emergere novità proprio in questo senso.