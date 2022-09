Vivo annuncia il nuovo pieghevole X Fold+ con a bordo lo Snapdragon 8+ Gen 1

Vivo ha finalmente annuncio l'X Fold+ , il suo secondo smartphone pieghevole . Tra i punti di forza, il dispositivo conserva lo schermo pieghevole da 8" con risoluzione 2K e pannello AMOLED Samsung E5 LTPO a 120 Hz e sensore di impronte sotto al display. Lo schermo frontale, invece, resta un AMOLED FHD+ 21:9 E5 da 6,53" con frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il processore che alimenterà il device sarà lo Snapdragon 8+ Gen 1 , affiancato da 12 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria interna. Per quanto riguarda il design, il telefono risulta simile al predecessore, tuttavia con una novità: la nuova colorazione rossa Huaxia , la quale consente di ottenere una finitura in simil pelle sulla parte posteriore.

Si tratta di un pieghevole molto interessante, dunque, che punta decisamente sulle prestazioni, grazie al nuovo processore di Qualcomm, e sulle foto, visto l'interessante modulo fotografico progettato da Vivo. E a proposito di pieghevoli, qualche settimana fa, Ross Young, noto analista e amministratore delegato di "Display Supply Chain Consultants" (DSCC), ha lanciato un'indiscrezione secondo la quale è prossimo all'uscita il primo pieghevole di Google, ovvero il "Pixel Fold". Secondo Young, infatti, la produzione degli schermi del pieghevole del colosso di Mountain View inizierà entro quattro mesi. Tra l'altro, secondo il noto analista Pixel Fold verrà lanciato a marzo del 2023.

Prezzo e disponibilità

Il Vivo X Fold+ è disponibile nei colori Red, Mountain Blue e Black, mentre il prezzo di vendita parte da 9.999 yuan (1.447,87 euro) per il modello da 12 GB + 256 GB e da 10.999 yuan (1.592,65 euro) per la versione da 12 GB + 512 GB. Sarà in vendita in Cina dal 29 settembre.