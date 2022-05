Tutti i video promozionali dei nuovi dispositivi Google

Anche alle cuffie wireless Pixel Buds Pro sono stati dedicati due video, e anche in questo caso il primo parla delle funzionalità delle cuffie, come la cancellazione attiva del rumore o Volume EQ, e il secondo si concentra sul design delle Pixel Buds Pro.

Infine, ecco il video chiamato "The Pixel Portfolio is Here to Help", che mostra quasi tutti i prodotti Google e ci permette di dare un velocissimo sguardo anche all'attesissimo Pixel Watch.