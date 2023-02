Questo video YouTube fa crashare istantaneamente i Pixel 7 di Google

Dopo il video che faceva crashare TikTok su iPhone stavolta è il turno dei Pixel di casa Google. C'è un video che sta circolando in questi giorni che fa crashare non solo la piattaforma su cui è caricato, ovvero YouTube, ma fa riavviare del tutto lo smartphone. Le prime segnalazioni sono arrivate da Reddit, e la notizia in seguito è stata ripresa anche da altri portali. Abbiamo verificato con i Pixel 7 e 7 Pro del team editoriale, e in effetti il video in questione fa riavviare del tutto gli smartphone in preda a non si sa bene quale tipo di errore.

Vi mostriamo il tutto in questo short. Basta aprire il video per causare il riavvio del Pixel:

Il video incriminato, intitolato Alien 4K HDR | Get Out of There, è costituito da una clip in 4K HDR del primo Alien del 1979. Apparentemente innocuo, se aperto tramite l'app YouTube su Pixel 7 e 7 Pro porta ad un soft-reboot quasi istantaneo. E la cosa bella è che succede anche su dispositivi dotati di ROM basate su quelle dei Pixel! La stessa cosa non accade se aprite il video da browser. Provare per credere, trovate il video qui di seguito.

Anche se non c'è una spiegazione ufficiale del perché i Pixel 7 vadano in tilt con il video in questione, è molto probabile che si tratti di un problema nell'elaborazione dell'HDR. Nei commenti sotto al video su YouTube ci sono vari utenti che confermano il problema, e anche tanti altri che incuriositi hanno provato il video sui loro Android (non Pixel) senza riscontrare problemi. Secondo alcuni utenti i Pixel 6 sembrerebbero "immuni" al crash, altri su Reddit invece hanno riscontrato lo stesso comportamento problematico sui loro Pixel di sesta generazione.

