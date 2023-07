Vendite record per Motorola Razr 40 Ultra

A circa un mese dal lancio globale, razr 40 ultra, l'ultimo pieghevole di Motorola, ha già conquistato un buon successo di pubblico. In particolare, è stato reso noto che in Cina il pubblico ha acquistato le 10.000 unità in stock nel giro di poche ore, ma l'Italia non è stata da meno. Le potenzialità di razr 40 ultra, infatti, sono state evidenti fin dal primo momento agli utenti: il device, disponibile nelle tre varianti colore Infinite Black, Glacier Blue e Viva Magenta – l'esclusiva colorazione Pantone –, è andato sold out sull'e-commerce di Motorola in sole 2 ore il 1° giugno, il giorno del lancio.