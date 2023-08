Tutte le evoluzioni di Galaxy S24, ma lo spettro Exynos incombe sull'Europa

Galaxy S24 / S24+

Galaxy S24 Ultra

Come da tradizione parte la solita discussione su quale processore sia migliore per i top di gamma Samsung, ma anche quella che riguarda la veridicità dei rumor che emergono in merito al processore che sceglierà Samsung per il mercato europeo.

Negli ultimi anni abbiamo visto l'azienda propendere sempre più per i processori Snapdragon, ma non è detto che per il prossimo anno non sia intenzionata a cambiare. Torneremo sicuramente ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.