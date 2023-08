La serie Galaxy Tab S8 riceve la One UI 5.1.1: novità per multitasking e non solo

Samsung svolge un ruolo da protagonista nel settore degli smartphone e anche in quello dei tablet , e questo passa anche per il supporto software dei suoi dispositivi.

L'update per la famiglia Galaxy Tab S8 consiste nella One UI 5.1.1, il quale porta delle novità che si faranno sentire anche nell'utilizzo quotidiano dei tablet. Andiamo a vederle insieme:

Trascinamento dei file tramite la gesture a due mani.

Possibilità di nascondere le finestre popup lateralmente.

Passaggio rapido tra visualizzazione popup e multi-finestra.

Possibilità di visualizzare fino a quattro app recenti nella barra delle applicazioni laterale.

Condivisione di file tramite Quick Share con coloro che non si trovano sulla stessa rete Wi-Fi.

La condivisione privata ora consente di impostare un tempo di scadenza per ogni file.

Nell'editor di foto integrato, Samsung ha sostituito i cursori di regolazione con opzioni più facili da usare.

Possibilità di cambiare modalità di sblocco all'interno della relativa schermata.

Aggiunti più caratteri per il widget dell'orologio nella schermata di blocco.

Aggiornamento delle patch di sicurezza Android a luglio 2023.

L'aggiornamento appena descritto è attualmente in fase di distribuzione automatica via OTA in Europa per tutta la serie Galaxy Tab S8.

Per Galaxy Tab S8 si tratta della build X706BXXU5BWH6, mentre per Galaxy Tab S8+ arriva il firmware X806BXXU5BWH6, e infine Galaxy Tab S8 Ultra riceve il firmware X906BXXU5BWH6.