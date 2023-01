Arriva un update per la QPR2 di Android 13: risolto un problema della connessione 5G

Per quanto riguarda l'ultimo pacchetto, si tratta dell'update T2B2.221216.008 , che introduce correzioni di bug e miglioramento delle prestazioni. Tra i problemi risolti, rientra quello che impediva agli smartphone di connettersi alla rete 5G nonostante fosse disponibile. Inoltre, è stata superata anche la criticità che non consentiva la disattivazione della connessione Bluetooth crittografata . La beta precedente, invece, si concentrò particolarmente sull'interfaccia utente che a volte non rispondeva agli input dell'utente e su alcuni blocchi che affliggevano l'app della fotocamera.

Google ha rilasciato un nuovo aggiornamento per la seconda QPR beta di Android 13. Si tratta della beta 2.1 , già disponibile al download per tutti i Pixel compatibili. Prima di passare alle novità del pacchetto, ricordiamo che per QPR si intende una forma di beta intermedia che include i test delle novità che poi debutteranno ufficialmente con i periodici "Feature Drop" di Android .

Android 13 QPR2 Beta 2.1 è disponibile per Pixel 4a Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6/6 Pro e Pixel 7/7 Pro (Per coloro che hanno aderito al programma, e che quindi hanno il dispositivo aggiornato alla QPR2, il nuovo pacchetto sta arrivando tramite un aggiornamento via OTA).

Ovviamente, trattandosi di versioni beta, prima di procedere all'installazione è sempre consigliabile effettuare il backup del telefono in modo tale da non perdere alcun dato nel caso in cui l'operazione non restituisca un esito positivo.