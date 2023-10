Il primo unboxing per Pixel 8 rivela un'amara sorpresa

Mancano appena due giorni al lancio dei nuovi Pixel 8, e se ormai sono trapelati da tempo tutti i dettagli dei dispositivi, tecnici e non solo, c'è un aspetto che era rimasto in ombra e ha tenuto con il fiato sospeso tutti i fan: la GrandeG avrebbe finalmente utilizzato un lettore di impronte al passo con i tempi?

Ricordiamo infatti che la serie Pixel 7, così come la serie Pixel 6 prima, utilizza un sensore di impronte sotto allo schermo di tipo ottico e non il più moderno ultrasonico, più sicuro e preciso, e per questo ormai utilizzato dai migliori telefoni della concorrenza.

Comprensibile quindi che per il 2023 ci si aspettasse un aggiornamento in tal senso, ma stando a PBK, che ha pubblicato il primo video unboxing proprio nelle scorse ore, non è così.

Il video in sé non rivela molto, mostra il telefono e il contenuto della scatola, con l'adattatore USB-A a USB-C, il cavo di alimentazione e il manuale d'uso.

PBK poi accende il telefono e lo mostra da varie angolazioni, ma è nei commenti al video che troviamo una serie di informazioni interessanti.

Alle domande degli utenti che chiedono infatti se il dispositivo sia dotato di sensore ottico o ultrasonico, PBK è categorico è risponde che si tratta di un dispositivo ottico, purtroppo. Il che non è molto incoraggiante, visti i problemi di precisione che abbiamo riscontrato negli ultimi Pixel.