Un malware è sfuggito ai controlli Google: disinstallate quest'app

Conosciamo bene la pericolosità del malware Joker per Android. Ne abbiamo ormai parlato moltissime volte e purtroppo sembra un male destinato a non scomparire rapidamente.

Solitamente le app infettate con Joker vengono eliminate dal Play Store da Google in tempi ragionevoli, ma non sembra quello che è successo oggi. Per ragioni di sicurezza infatti Google può disinstallare un'app pericolosa presente sul vostro telefono, ma questo non può ovviamente succedere se l'azienda non ha rivelato quell'app come malevola.

L'app in questione si chiama Color Message ed è stata installata, stando al Play Store da oltre 500.000 utenti. Si tratta di un'app per mandare immagini ed emoji via SMS.