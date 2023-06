Un bug sulla gestione delle chiamate colpisce Android Auto

Android Auto è utile agli automobilisti per tanti motivi, soprattutto per rendere più sicura l'interazione con le applicazioni durante la guida. Tra le caratteristiche principali, ad esempio, troviamo la possibilità di gestire le telefonate in vivavoce o tramite input tattile. Tra l'altro, Google Assistant è in grado di rispondere alle chiamate nonché di farne una nuova.

Contestualmente, però, gli automobilisti possono parcheggiare l'auto e passare allo smartphone, una funzionalità utile nel caso in cui si desidera non fare ascoltare la conversazione agli altri presenti nella vettura. A riguardo, però, sembrerebbe che questa funzionalità non sia più presente. Difatti, se si tenta di passare una chiamata da Android Auto allo smartphone, la conversazione si interrompe: l'unica soluzione prevista per aggirare questo problema è quello di disconnettere Android Auto.