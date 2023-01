Ultimi aggiornamenti software per OnePlus 7/7T e Fairphone 2

Torniamo a parlare di aggiornamenti software per smartphone, un aspetto che nel mondo Android riveste una particolare importanza. OnePlus e Fairphone hanno appena rilasciato dei nuovi update.

OnePlus ha infatti rilasciato l'ultimissimo aggiornamento ufficiale per i suoi OnePlus 7 e 7T. Le due famiglie di top di gamma sono state lanciate nel 2019 e sono ormai arrivate alla fine del loro ciclo di supporto software. L'aggiornamento in questione consiste in un semplice update di sicurezza.

Per la serie OnePlus 7 si tratta della build GM1911 11.H.32 mentre per la serie 7T si tratta della build HD1901 11.F.18. Ecco il changelog comune a entrambi:

Aggiornamento delle patch di sicurezza Android a dicembre 2022.

Miglioramento della stabilità di sistema.

Miglioramento della stabilità della connettività.

Per le famiglie OnePlus 7 e 7T si tratta dunque dell'ultimissimo aggiornamento software che arriva in via ufficiale. Successivamente soltanto tramite modding sarà possibile aggiornare ulteriormente questi dispositivi.