In attesa del lancio ufficiale, arrivano le ultime conferme su OnePlus Nord CE 3 Lite

Liu ha confermato che lo schermo sarà da 6,72 pollici (decisamente più grande rispetto alla passata generazione) e supporterà i 120 Hz . Purtroppo non sappiamo ancora con precisione che tecnologia utilizzerà il display, ma con tutta probabilità lo schermo di OnePlus Nord CE 3 Lite sarà un LCD con risoluzione di 2.400 x 1.080 pixel.

Come ormai noto, il 4 aprile OnePlus presenterà OnePlus Nord CE 3 Lite , uno smartphone di fascia media con caratteristiche tecniche decisamente interessanti. Al momento, le specifiche sono note solo grazie ai rumor delle scorse settimane, ma adesso a confermare il tutto è Kinder Liu, presidente e COO di OnePlus.

Per il processore OnePlus opterà, come già noto, per lo Snapdragon 695 5G: si tratta di un SoC di fascia media che offre buone prestazione e che, ovviamente supporta il 5G. Liu ha così parlato del processore: "gli utenti possono aspettarsi sessioni di gioco prolungate, potenza extra, riproduzione perfetta delle immagini e streaming senza ritardi su tutte le piattaforme".

Liu ha confermato poi anche le specifiche riguardanti la fotocamera: i sensori posteriori saranno tre (sensore principale da 108 MP con apertura f/1.7, sensore di profondità da 2 MP con apertura f/2.4 e sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4), mentre la fotocamera frontale sarà da 16 MP.

Purtroppo Liu non ha parlato di uno degli aspetti più importanti e che interessa gli utenti: il prezzo. Secondo gli ultimi rumor, OnePlus Nord CE 3 Lite sarà disponibile esclusivamente nella variante 8 + 128 GB con un prezzo di € 329. Non ci resta che attendere per saperne di più sullo smartphone.