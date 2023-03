Ulefone Armor 23 Ultra ufficiale: nuovo top gamma dei rugged con connettività satellitare

Al momento non ci sono ancora informazioni sulla disponibilità di Ulefone Armor 23 Ultra, né per l'Italia né per il mercato internazionale. Molto probabilmente, il prodotto sarà disponibile nei prossimi mesi anche per il nostro Paese, ma non è ancora stato indicato un possibile prezzo di listino.

Vista la scheda tecnica e considerando anche le particolarità di Armor 23 Ultra, possiamo immaginare un prezzo da top gamma, dunque abbastanza alto. Per fortuna Ulefone è comunque un'azienda che tiene molto al rapporto qualità-prezzo dei suoi smartphone, dunque ci aspettiamo qualche sorpresa anche sotto questo punto di vista.