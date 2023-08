Tutti i Galaxy che riceveranno Android 14, con qualche assenza pesante

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 Plus

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8 Plus

Galaxy Tab S8

Dalla lista scorgiamo qualche assenza importante. Non vediamo Galaxy Note 20, così come non vediamo la serie Galaxy S20.

Non c'è nemmeno Galaxy S20 FE, Galaxy Z Fold 2 e Z Flip 5G. Si tratta di assenze importanti ma non sorprendenti. Infatti le politiche di Samsung in merito agli aggiornamenti parlano chiaro, e i dispositivi appena menzionati non godono più del supporto ufficiale per ricevere il major update ad Android 14.

Riguardo invece i dispositivi supportati che trovate nelle liste sopra, questi riceveranno Android 14 con la One UI 6. Vi ricordiamo che Samsung ha già lanciato il suo programma beta in alcuni paesi, non in Italia. Le tempistiche di distribuzione della versione stabile saranno come sempre variabili, con l'ovvia precedenza per i top di gamma più recenti.