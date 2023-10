Se speravate in queste tre funzioni sui Pixel 8, meglio ritentare l'anno prossimo

Oggi i primi fortunati potranno finalmente mettere le mani sui loro agognati Pixel 8, ma se speravate in alcune funzioni preparatevi a un'amara delusione (a proposito, avete dato un'occhiata alla nostra recensione di Pixel 8 Pro?). In concomitanza con il lancio sul mercato, infatti, Google ha rilasciato le immagini di fabbrica dei telefoni, e chi l'ha spulciato ha potuto constatare che sono state scartate tre caratteristiche piuttosto attese: uscita video, registrazione video a 8K e registrazione video in "super slow-motion" (ecco come aggiornare i Pixel con file OTA).

Uscita video: si attende la modalità desktop?

Lo abbiamo rilevato anche nella nostra recensione: in un periodo in cui persino iPhone 15 Pro consente la connessione a uno schermo via cavo (qualcuno li usa come console di gioco, viste le capacità del chip Bionic A17 Pro), Google continua a castrare i suoi dispositivi con assurde limitazioni. A giugno diversi rumor concordavano sul fatto che i nuovi Pixel avrebbero supportato la connessione DisplayPort su USB-C (DisplayPort Alt Mode), che consente ai dispositivi di connettersi a display esterni tramite USB-C. Proprio come fanno i telefoni Samsung, che attivano la modalità desktop chiamata Samsung DeX. A quanto pare, però, Google ha deciso di non abilitarla, probabilmente finché non verrà rilasciata una modalità desktop (su cui si sta lentamente lavorando). Secondo alcuni osservatori, questo potrebbe avvenire non prima di Android 15, ma sarà con molta probabilità possibile attivare l'uscita video tramite root - se foste interessati.

Registrazione video a 8K rimandata

L'altro grande assente è la registrazione video a 8K. Anche in questo caso, i primi rumor sui nuovi dispositivi di Google avevano fatto sperare l'arrivo della funzione, in quanto le specifiche del sensore fotografico e del chip Tensor G3 garantiscono l'acquisizione video 8K/30fps, ma così non è stato. Spulciando nelle modifiche al codice Android, si può notare come Google abbia lavorato dall'anno scorso all'aggiunta di un profilo di codificatore video 8K per il Tensor G3, profilo che sarebbe dovuto essere utilizzato dall'app Google Camera per produrre video 8K/30fps utilizzando il codec h264.

Purtroppo gli sviluppatori hanno avuto diversi problemi, come si può leggere nei commenti al codice, in quanto non c'era il supporto all'ISP del chip Tensor G3 (l'Image Signal Processor è quella componente del chip che fornisce supporto per l'acquisizione e la codifica delle immagini). Al momento non sappiamo se questi problemi siano stati risolti, ma sappiamo che a giugno gli sviluppatori dicevano che l'8K "non verrà spedito sui dispositivi P23", quindi è stato necessario rimuovere il profilo dell'encoder video 8K dalla build di lancio. Tuttavia, la stessa modifica del codice dice che il supporto 8K sarà riattivato "su udc-qpr-dev" in modo che Google possa "continuare a sviluppare 8K utilizzando dispositivi P23". In ogni caso, visto che i Pixel 8 partono da 128 GB di spazio di archiviazione, Google non deve puntare molto sulla funzione per il prossimo futuro (un video 8K occupa 600 MB per minuto).

Super slow-motion

I Pixel 8 sono in grado di registrare video in slow-motion a1080p/240fps, ma Google a un certo punto stava lavorando a una funzione "super slow-motion" a 720p/480fps. Poi improvvisamente i lavori si sono interrotti (stiamo parlando del 15 novembre del 2022), e non sappiamo quali siano i progetti in questo senso.

Google Pixel 8 Display 6,2" FHD+ / 1080 x 2400 PX

Fotocamera 50 MPX ƒ/1.7

Frontale 10,7 MPX ƒ/2.2

CPU octa 3 GHz

RAM 8 GB

Memoria Interna 128 / 256 GB

Batteria 4575 mAh

Android 14 Scheda Tecnica Confronta Prezzi