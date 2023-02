Su Android sarà presto possibile trasferire le eSIM tra dispositivi

Negli ultimi anni abbiamo assistito alla nascita delle eSIM: si tratta di schede SIM virtuali che vanno a sostituire le schede fisiche e che portano una serie di vantaggi, tra cui la possibilità di attivare una nuova SIM semplicemente inquadrando un codice QR, senza dunque recarsi in un punto vendita per acquistare la scheda (di tutti i vantaggi ne abbiamo parlato in maniera completa in questo articolo).

Le eSIM sono supportate da sempre più dispositivi, sia iOS che Android, ma purtroppo non c'è ancora un modo univoco per tutti gli operatori che permetta di trasferire la eSIM verso un altro dispositivo. Google ha però una soluzione, che arriverà sugli smartphone Android entro la fine di quest'anno.