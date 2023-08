Trasferire le eSIM sul nuovo telefono sarà semplicissimo

Ecco perché Google sta sviluppando da qualche mese uno strumento integrato in Android per facilitarne il trasferimento quando, ad esempio, si cambia telefono (sapete come usare una eSIM su Android ?).

Inutile negarlo, anche senza la decisione di Apple di eliminare il carrellino delle SIM (per il momento solo negli Stati Uniti, ma probabilmente a breve in tutto il mondo), le eSIM saranno sempre più sempre più diffuse.

Da quanto si sa, la nuova funzione, creata in collaborazione con GSMA, organizzazione che rappresenta gli interessi degli operatori di rete mobile in tutto il mondo, sarà supportata per la prima volta dall'operatore tedesco Deutsche Telekom, probabilmente in concomitanza con il lancio di Android 14.