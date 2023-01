In futuro trasferire la cronologia chat di WhatsApp sarà molto più semplice

WhatsApp, una delle applicazioni di messaggistica più popolari, continua ad arricchirsi di nuove funzionalità. Ad esempio, gli sviluppatori, nel mese di luglio, hanno implementato la possibilità di spostare le chat da Android ad iOS grazie all'applicazione "Move to iOS". Grazie a questo software, quindi, gli utenti hanno finalmente potuto trasferire le proprie conversazioni da un dispositivo all'altro senza particolari difficoltà. Per il futuro, invece, gli sviluppatori starebbero studiando un'ulteriore novità: quella di facilitare lo spostamento della cronologia chat in un nuovo dispositivo Android.

Come si può osservare nell'immagine sottostante, questa opzione sarà visibile nelle impostazioni di WhatsApp, in particolare nella sezione "Chat". Nel dettaglio, questa modifica consentirà agli utenti di trasferire facilmente la cronologia delle chat dal vecchio telefono ad un altro dispositivo Android. Tra l'altro, potrebbe non essere necessario nemmeno eseguire il backup della cronologia delle chat su Google Drive. Tuttavia, anche se questa opzione facilita di molto questa operazione, è sempre consigliabile effettuare regolarmente il backup delle conversazioni.

Ovviamente non si sa se e quando questa nuova opzione verrà resa disponibile per tutti.