Trapelato online il design della nuova serie Xiaomi 13: ecco le immagini

Nel dettaglio, la nuova serie dovrebbe sfoggiare un enorme modulo della fotocamera sul retro , quasi a ricordare il modello "Mi 11 Ultra" . Sia sul 13 che sul 13 Pro, poi, dovrebbe spiccare un grande ritaglio circolare e due più piccoli , mentre il flash LED si troverà sul lato destro del modulo della fotocamera. A riguardo, dettagli tecnici sui sensori non ne sono stati forniti, tuttavia si dice che quello principale supporterà la stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS). Da queste immagini, tra l'altro, non si nota nemmeno il marchio "Leica".

Inoltre, una presunta immagine del modello 13 Pro avrebbe rivelato che il telefono sarà equipaggiato con un display AMOLED curvo (con risoluzione 2K e frequenza di aggiornamento di 120 Hz), mentre lato software spiccherà la MIUI 14 basata su Android 13. Il processore, come già detto in precedenza, sarà lo Snapdragon 8 Gen 2, affiancato a 12 GB di RAM (più 3 virtuali). In passato, circolò anche qualche indiscrezione sulla batteria, che prevedrebbe il supporto alla ricarica rapida da 120 W, la ricarica wireless da 50 W e la ricarica wireless inversa da 10 W, mentre la capacità dell'unità non è stata ancora rivelata.

Il debutto dei due smartphone, infine, dovrebbe avvenire a novembre in Cina. Il lancio globale, invece, sarebbe previsto all'inizio del prossimo anno (2023).