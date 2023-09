Trapelati i prezzi di Google Pixel 8: dimenticate il passato

A luglio il noto leaker Yogesh Brar aveva riassunto dei rumor riguardanti il Pixel 8 in un post e aveva aggiunto anche un possibile prezzo : 649 dollari per la versione da 128 GB e 699 dollari per quella da 256 GB, un leggero aumento di prezzo . Perciò, era un'informazione plausibile , considerando sia l'inflazione attuale sia gli aumenti dei prezzi annuali dei dispositivi di tutti i produttori.

La notizia arriva in esclusiva da Thetechoutlook, che con una tabella piuttosto completa ci mostra i prezzi di Pixel 8 e Pixel 8 Pro per l'Europa, ottenuti grazie alla loro collaborazione con il leaker Paras Guglani.

Stando a quanto riportato, i prezzi di Google Pixel 8 dovrebbero essere:

Pixel 8 nella versione da 128 GB : 867,14€

nella versione da : Pixel 8 nella versione da 256 GB: 941,58€

Mentre, i prezzi di Google Pixel 8 Pro dovrebbero essere:

Pixel 8 Pro nella versione da 128 GB : 1.228,67€

nella versione da : Pixel 8 Pro nella versione da 256 GB : 1.299,30€

nella versione da : Pixel 8 Pro nella versione da 512 GB: 1.449,36€

Sembrano dei prezzi piuttosto salati, se paragonati con quelli di Pixel 7 e Pixel 7 Pro, che partivano rispettivamente da 649€ e da 899€. C'è da dire però che non sono sicuramente i prezzi di listino che troveremo questo autunno, ma, sebbene verranno aggiustati, trovare un Pixel 8 da 128 GB a (ipotizziamo per difetto) 849€ significa avere un prezzo di partenza superiore di 200€ rispetto al suo predecessore.

Infatti, sembra una politica dei prezzi non da Google, visto che negli ultimi anni ha cercato di mantenere lo stesso livello dei prezzi per i suoi smartphone. Dunque, possiamo pensare che questi prezzi possano far parte di promozioni di lancio riguardanti dei bundle, in cui Google, per esempio, può inserire delle Pixel Buds.