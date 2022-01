Trapelata la roadmap di Oneplus per la prima metà 2022: non solo smartphone!

OnePlus ha da poco presentato il suo OnePlus 10 Pro in patria, ma stando a quanto riportato su Twitter dal leaker Yogesh Brar, la roadmap dei prodotti che saranno lanciati dall'azienda cinese nella prima metà del 2022 prevede altri nomi di rilievo. Come previsto ci sarà non solo il lancio della versione globale di 10 Pro, ma anche di Nord N20 e Nord CE 2, ed a quanto pare non ci sarà alcun OnePlus 10 standard, .

Entrando nei particolari tecnici dei due nuovi smartphone trapelati, il Nord CE 2 dovrebbe avere un sensore fotografico pricipale da 64 MP, affiancato da un ultrawide da 8 MP ed un macro da 2 MP, sul frontale sarà presente un display da 6.4 pollici AMOLED e una cam da 16 MP. Per quanto riguarda il chipset, questo sarà un Mediatek dimensity 900.

Sappiamo invece meno del fratellino Nord N20, giusto che "avrà un design simile ad iPhone", con un display piatto, fotocamera frontale con foro nel display e una tripla fotocamera posteriore. Entrambi gli smartphone avranno android 12 con il famigerato "os unificato", ovvero la fusione tra la color os di Oppo e OxygenOS di OnePlus, il cui rilascio sarebbe previsto per aprile.

E non finisce qui, perché in mezzo ai vari lanci di questi smartphone arriveranno anche una nuova smart TV, una neckband con cancellazione attiva dl rumore, ed anche nuovi auricolari.