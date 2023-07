Ecco quando arriveranno OnePlus 12 e il primo pieghevole

OnePlus si prepara a un importante periodo per il suo mercato smartphone , il quale per la prima volta abbraccerà anche il segmento dei pieghevoli . Nella parte finale del 2023 infatti sono attesi diversi nuovi modelli dalla casa cinese.

OnePlus Nord CE 3 , il quale è previsto per il lancio ad agosto 2023 .

OnePlus Ace2 Pro , il quale è previsto per il lancio ad agosto 2023 . Ci aspettiamo che questo modello sia destinato al mercato indiano, e che non arriverà ufficialmente in Europa.

OnePlus Foldable , il primo pieghevole dell'azienda cinese, il quale dovrebbe chiamarsi OnePlus Open secondo gli ultimi rumor, e che dovrebbe essere presentato ufficialmente per agosto 2023 . Non è detto che il lancio avverrà da subito anche per il mercato occidentale.

OnePlus 12, il nuovo top di gamma della casa cinese. Il lancio in Cina è previsto per dicembre 2023, mentre quello per l'Europa dovrebbe avvenire a febbraio 2024.

Insomma, quella che vedete sopra rappresenta la tabella di marcia di casa OnePlus per i prossimi mesi.

Sembra dunque confermata la filosofia dell'azienda di concentrarsi tanto sui top di gamma, pieghevoli compresi, quanto sui dispositivi di gamma media.

Come menzionato nella lista, non è detto che le tempistiche appena emerse corrispondano a quelle previste per i mercati occidentali, come quello europeo. Torneremo ad aggiornarvi non appena avremo maggiori dettagli su questo aspetto.