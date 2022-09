Meglio regalare un iPhone a chi ha Android, che aspettare gli RCS! Parola di Tim Cook

Il CEO di Apple, Tim Cook, ha recentemente partecipato alla conferenza Code, assieme a personaggi del calibro di Jony Ive e Laurene Powell Jobs, ed in quell'occasione ha chiarito una volta per tutte il perché del suo rifiuto allo standard Rich Communication Services.

I don't see our users asking us to put a lot of energy into that at this point - Non mi sembra che i nostri utenti ci chiedano di riversare molte energie in tale progetto, a questo punto.