TicWatch Pro 5 si aggiorna: fix per Wear OS 3 e miglioramenti al display

Nelle ultime ore il dispositivo di punta dell'azienda, ovvero il TicWatch Pro 5 , ha ricevuto un nuovo aggiornamento . L'update chiaramente consiste in una nuova versione di Wear OS 3 e include una serie di novità interessanti. Andiamo a vederle insieme:

Vibrazione più intensa per le notifiche.

Sveglie in grado di funzionare anche a dispositivo bloccato.

Migliorata la reattività dello schermo OLED per la gesture di inclinazione per la riattivazione.

Risolti i problemi alle notifiche audio con alcune specifiche app di terze parti.

Risolto un bug che causava difficoltà nella personalizzazione delle watchface con immagini.

Risolti diversi problemi che potevano causare l'arresto imprevisto dell'app TicHealth.

Corretto un problema per cui la misurazione della frequenza cardiaca mostrava occasionalmente dati errati.

Bugfix minori e miglioramenti alla stabilità generale.

Questo aggiornamento rientra nel piano di supporto basato su Wear OS 3 promesso da Mobvoi per tutti i suoi più recenti TicWatch sul mercato.

Vi ricordiamo che i possessori di TicWatch Pro 5 ancora sono in attesa di una delle funzionalità più rilevanti, ovvero la possibilità di usare Assistant direttamente dallo smartwatch.

L'aggiornamento appena descritto è attualmente in fase di distribuzione automatica via OTA. Entro i prossimi giorni il rollout dovrebbe completarsi anche in Italia.