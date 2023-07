TicWatch Pro 5 si aggiorna senza Assistant, Wear OS 3 in beta per altri TicWatch

Arrivano delle importazioni novità in casa Mobvoi, la nota azienda che produce i TicWatch, un punto di riferimento nel settore smartwatch. Si tratta di nuovi aggiornamenti.

Partendo dal TicWatch Pro 5, l'ultimissimo modello a essere stato lanciato sul mercato, si tratta di un nuovo aggiornamento software. L'update è basato su Wear OS 3.5, la versione con la quale il dispositivo è stato lanciato sul mercato.

L'aggiornamento per TicWatch Pro 5 introduce una serie di novità interessanti. Peccato che non arriva quella più attesa: per il supporto ufficiale a Google Assistant c'è ancora da attendere. Andiamo a vedere le novità introdotte con questo update:

Patch di sicurezza aggiornate a luglio 2023.

Vibrazione più intensa per le notifiche.

Sveglie in grado di funzionare anche a dispositivo bloccato.

Migliorata la reattività dello schermo OLED per la gesture di inclinazione per la riattivazione.

Miglioramenti generali alla stabilità.

Questo aggiornamento per TicWatch Pro 5 è in fase di distribuzione automatica via OTA a livello globale.

La versione è la RMDB.230615.003.