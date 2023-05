Pixel Watch 2 chi? Arriva TicWatch Pro 5, con due display, nuovo Snapdragon e corona rotante

In più è stata introdotta una nuova corona ruotante laterale, che oltre a navigare nelle app e nei menù di Wear OS, può essere utilizzata anche nella modalità a basso consumo per scorrere fra le varie schede, passando per esempio dal mostrare il battito cardiaco, l'ossigenazione del sangue, le calorie e molto altro, senza mai dover risvegliare il sistema operativo dell'orologio e quandi mantenendo i consumi al minimo.

Chi conosce i prodotti di TicWatch (cui la recensione di Pro 3 ) saprà bene che la caratteristica di questa famiglia di smartwatch con Wear OS (ovvero il sistema operativo Google per orologi) è quella di avere a disposizione due display sovrapposti. Questo permette agli smartwatch TicWatch solitamente di avere un'autonomia molto superiore ai concorrenti, permettendo di mostrare le informazioni essenziali (come l'orario, il giorno o il numero di passi) da uno schermo transflective trasparente a bassissimo consumo.

Sempre nell'ottica di massimizzare l'autonomia abbiamo una nuova funzionalità che rileva quando l'orologio non viene utilizzato a lungo (per esempio quando dormiamo o quando non è indossato) per disattivarlo quasi completamente. Nel caso del sonno viene comunque mantenuto il suo tracciamento, aggiungendo addirittura il monitoraggio del respiro e un monitoraggio personalizzabile dell'ossigenazione del sangue.

L'altra grande novità di questo orologio è poi il suo processore. Per la prima volta esordisce infatti l'ultimo Snapdragon W5+ Gen 1 presentato lo scorso anno. Si tratta dell'ultimo processore Qualcomm per smartwatch che porta in dote ulteriori miglioramenti in termini di prestazioni e di autonomia, grazie a nuovi sensori a basso consumo, che grazie anche al lavoro di Mobvoi, dovrebbero garantire un ancora migliore tracciamento dell'attività sportiva.

Benché si parli di tanti affinamenti, che proveremo a breve nella nostra recensione completa, ci sono anche due novità assolute per TicWatch: il calcolo del tempo di recupero e del VO2 Max.

Vediamo un po' di dati tecnici di questo smartwatch.

Caratteristiche tecniche TicWatch Pro 5

Processore Snapdragon W5+ Gen 1

2 GB di RAM / 32 GB di memoria interna

Schermo da 1,43" 466*466 pixel, OLED + secondo display Ultra Low Power

Dimensioni: 50,15 x 48 x 12,2 mm

Peso: 44,35 gr

Connettività: Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS, Beidou, Glonass, Galileo, QZSS

NFC (Google Wallet)

Speaker, microfono, barometro, bussola

Batteria da 628 mAh

Lo smartwatch è realizzato in alluminio di grado aerospaziale, resistente e leggero. Il vetro è un Corning Gorilla Glass molto resistente e tutto l'orologio è testato e certificato per gli standard militari MIL-STD-810H e per immersioni fino a 5ATM.

In tutto questo TicWatch Pro 5 arriva sul mercato già aggiornato a Wear OS 3. Cosa niente affatto scontata considerando i problemi che l'azienda ha avuto nell'aggiornare i suoi modelli precedenti.

Prezzo e disponibilità TicWatch Pro 5

TicWatch Pro 5 è disponibile da subito (anche su Amazon) a 359€, un prezzo certo alto rispetto ad altri smartwatch, ma in linea con il mercato, purtroppo leggermente al rialzo, anche sugli smartwatch.