TicWatch Pro 5 disponibile in una nuova veste: ecco la variante Sandstone

Rispetto al modello standard in nero non vi sono differenze, ad eccezione ovviamente del colore. In particolare, il cinturino è tendente al beige mentre la cassa è caratterizzata da un colore più chiaro. Complessivamente si tratta di un colore interessante, sicuramente diverso da quelli proposti fino ad ora, come il nero e l'argento. Passando alle specifiche tecniche, invece, lo smartwatch è alimentato dal processore Snapdragon W5+ Gen 1 di Qualcomm abbinato ad una batteria da 628 mAh in grado di fornire fino a 80 ore di autonomia con una singola carica. Supportata, tra l'altro, la ricarica rapida (dallo 0 al 65% in soli 30 minuti). Ancora, interessante il display a doppio strato: quello principale è un OLED da 1,43" con risoluzione da 466x466 pixel, a cui è sovrapposto un ULP display a basso consumo che consente di visualizzare alcune informazioni basilari senza mai attivare l'orologio.