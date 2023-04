TicWatch Pro 5 esce allo scoperto: nuovo cuore Snapdragon e corona rotante

Nelle ultime ore sono infatti trapelati nuovi dettagli sul prossimo dispositivo che lancerà Mobvoi , l'azienda che sviluppa e commercializza i popolari TicWatch. Stiamo parlando di quello che vedremo sul mercato come TicWatch Pro 5 .

Torniamo a parlare del segmento di mercato degli smartwatch, e in particolare di quelli che hanno a bordo Wear OS, il sistema operativo di Google che abbiamo descritto nella nostra guida dettagliata .

Innanzitutto, abbiamo conferma che il nuovo TicWatch Pro 5 passerà alla storia come il primo Wear OS a integrare il chip Snapdragon W5+ Gen 1 di Qualcomm. Il display avrà un doppio strato, il primo OLED touch con diagonale da 1,43" e il secondo schermo FSTN da 2" che entrerà in azione quando l'utente intenderà preservare l'autonomia della batteria.

Gli ultimi dettagli emersi in rete arrivano dalla divisione canadese di Amazon, dove è stato appena pubblicato un TicWatch Pro 5 prossimo alla vendita. Dalla pagina dedicata allo smartwatch emergono interessanti dettagli che riguardano le sue specifiche tecniche e il suo design.

A proposito di autonomia, la batteria dovrebbe assicurare fino a 80 ore in modalità smart e fino addirittura a 45 giorni in modalità estesa. La ricarica rapida assicurerà un 65% in 30 minuti. Dal lato connettività troveremo Bluetooth 5.2, Wi-Fi a 2,4 GHz e GPS + Beidou + Glonass + Galileo + QZSS. La RAM ammonterà a 2 GB e lo storage interno a 32 GB.