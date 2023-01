TicWatch Pro 5: svelato il design del primo smartwatch con Snapdragon W5+

Nelle ultime ore sono emersi degli importanti dettagli sul prossimo dispositivo che arriverà nella fascia alta TicWatch. Parliamo di TicWatch Pro 5 , quello che dovrebbe essere il diretto successore del TicWatch Pro 3 che vedete in copertina. La quarta iterazione non arriverà per la proverbiale tetrafobia asiatica di Mobvoi.

Le immagini che trovate nella galleria in basso mostrano per la prima volta il design atteso per il nuovo TicWatch Pro 5. Vediamo una cassa leggermente rinnovata rispetto alla generazione precedente. Il resto non ci sembra particolarmente diverso.

Questo TicWatch Pro 5 dovrebbe arrivare sul mercato con una novità di particolare rilievo sotto al cofano: dovrebbe essere infatti il primo smartwatch con processore Snapdragon W5+, il nuovo processore per dispositivi indossabili realizzato da Qualcomm.

Il sistema operativo dovrebbe corrispondere ovviamente al nuovo Wear OS 3. Per la sua presentazione ancora non abbiamo una data ufficiale. Torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più.