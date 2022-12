Anche i TicWatch hanno il loro abbonamento per i dati sulla salute

Se infatti ancora non si hanno notizie sull'aggiornamento a Wear OS 3 dei suoi ultimi smartwatch , la società ha pubblicato da qualche giorno un Tweet in cui annuncia un nuovo piano a pagamento .

Mobvoi, azienda che produce gli apprezzati TicWatch ( ecco la nostra recensione di TicWatch Pro 3 Ultra ) non sarà particolarmente solerte con gli aggiornamenti, ma ha deciso di investire risorse nel monitoraggio della salute (o quantomeno di far investire gli utenti).

Le informazioni sul sonno AI includono consigli su come migliorare il sonno e promemoria per aiutare rispettare un programma di sonno. Chi si abbonerà al servizio VIP otterrà

Se questo piano vi suona familiare, non siete gli unici. Il nuovo servizio VIP di Mobvoi assomiglia a Fitbit Premium, che sblocca informazioni più approfondite sui dati relativi al sonno e alla salute pagando un piano in abbonamento, ma, almeno da quanto si può vedere dall'annuncio, sembrano meno ricche (anche se a dire il vero costa anche quasi la metà).

Mobvoi propone un'offerta di lancio per chi vorrà provare il nuovo piano in anteprima, chiamata "Early Bird", che consente di provare le nuove funzionalità a 2,99 dollari al mese se ci si abbona prima del 31 dicembre (non si sa per quanto si pagherà questa cifra).

Inoltre, i possessori di TicWatch GTH 2 avranno accesso a sei mesi gratuiti, un'offerta che probabilmente sarà disponibile anche sui prossimi dispositivi.