Il ThinkPhone di Motorola senza veli: specfiche da top di gamma

Da che sembrava soltanto un'idea folle , lo smartphone ispirato ai ThinkPad , i celebri portatili di Lenovo, sembra poter arrivare davvero. Stiamo parlando del ThinkPhone di Motorola, legata a doppio filo con Lenovo, per il quale recentemente sono trapelati i primi dettagli concreti.

Il panorama del mercato smartphone è già particolarmente affollato, soprattutto per il settore dei top di gamma in cui ogni produttore lancia almeno un paio di modelli ogni anno. A questi potrebbe presto aggiungersi Motorola con un prodotto singolare.

Nelle ultime ore sono emerse online delle nuove immagini sul ThinkPhone di Motorola. Quelle che vediamo in galleria sembrano essere le immagini che Motorola userà per commercializzare il dispositivo. Vediamo il design dello smartphone, chiaramente ispirato ai ThinkPad almeno per la texture posteriore.

Anteriormente vediamo un display forato al centro per ospitare la fotocamera anteriore. A livello software riusciamo a scorgere un'interfaccia grafica identica a quella disponibile attualmente sugli ultimi modelli lanciati da Motorola, come Moto Edge 30 Pro.

Dalle immagini stampa riusciamo a scorgere anche diversi dettagli sulle specifiche tecniche: