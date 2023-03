Test di resistenza per OnePlus 11: non provate a piegarlo

Tra gli aspetti che maggiormente si tengono in considerazione nella scelta di uno smartphone troviamo il comparto fotografico , ma anche la resistenza e la durabilità non sono da sottovalutare. Diciamo che i flagship OnePlus ultimamente sono stati sfortunati in questo senso.

Ricordiamo tutti come OnePlus 10 Pro si spezzò nel test di resistenza del noto Zack di JerryRigEverything, e che la stessa sorte è toccata a OnePlus 10T. Ora è giunta la volta di OnePlus 11, con risultati che non sono poi evoluti così tanto.

Zack ha svolto le solite prove di resistenza su OnePlus 11: il test dei graffi si è concluso con i primi segni al livello 6 della scala di Mohs, coerentemente con il Gorilla Glass Victus che l'azienda ha integrato sullo smartphone.

La prova del fuoco è andata abbastanza bene, peccato che il sensore delle impronte nel display smetta di funzionare quando appaiono i primi graffi in corrispondenza del sensore stesso.

Nella norma anche i test al graffio della parte laterale e del modulo fotografico in metallo. I vetri che rivestono le fotocamere posteriori inoltre hanno resistito bene ai tentativi di danneggiamento di Zack.

Ma il tallone d'Achille rimane: alla prova di piegatura OnePlus 11 non si comporta bene. Non si è rotto come i suoi predecessori ma al primo tentativo, come vedete dal video in basso, il vetro posteriore si è incrinato in diversi punti, lasciando lo smartphone danneggiato e piegato. Nel video si vede come la rottura del vetro parta proprio dalla giuntura tra modulo fotografico e vetro posteriore.

Il danno poi si propaga a tutto il vetro posteriore, soprattutto alla parte inferiore. Il dispositivo continua però a funzionare. Qui sotto trovate il video completo che mostra nel dettaglio tutti i test effettuati da Zack.