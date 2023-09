La terza beta One UI 6.0 per Samsung Galaxy S23 è disponibile: diversi i bug risolti

La serie di top di gamma di Samsung, ovvero Galaxy S23, sta ricevendo la terza beta di One UI 6.0. Fino ad ora questo pacchetto è disponibile negli Stati Uniti e ha la versione firmware S91xUSQU1ZWI8. L'update include la patch di sicurezza di settembre 2023 e ha un peso complessivo di circa 1,3 GB.

Per quanto riguarda le novità, il terzo firmware beta di One UI 6.0 per la serie Galaxy S23 migliora il layout del lettore video grazie a dei controlli più facili da raggiungere. Inoltre, sono stati implementati dei controlli di velocità migliorati che consentono agli utenti di scegliere tra diverse velocità di riproduzione da 0,25x a 2,0x. Altre modifiche hanno riguardato la correzione di alcuni bug, come la schermata iniziale che si bloccava oppure un errore di chiusura dell'app quando l'utente selezionava la modalità video nell'app Fotocamera.