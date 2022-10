Tensor G2: le specifiche del nuovo processore dei Google Pixel 7

Qualche giorno fa, Google ha svelato finalmente i suoi nuovi smartphone: stiamo parlando ovviamente di Pixel 7 e Pixel 7 Pro, dispositivi che portano con sé diverse migliorie rispetto alla passata generazione. Tra i cambiamenti hardware, vale sicuramente la pena citare il nuovo processore Tensor G2, di cui conosciamo finalmente la scheda tecnica completa.

Il chip Tensor G2 monta una CPU octa-core, con diverse tipologie di core: troviamo due "core grandi" Cortex X1 da ben 2,85 GHz (per le operazioni molto pesanti, come ad esempio l'elaborazione degli scatti), due "core medi" Cortex A78 da 2,35 GHz (anche questi molto potenti) e infine quattro core Cortex A55 da 1,8 GHz ad alta efficienza (perfetti per le operazioni quotidiane che non richiedono troppa potenza di calcolo). Tra le altre specifiche, citiamo anche 4 MB di cache L3 e 8 MB di cache di sistema.

Per quanto riguarda la CPU, Google promette prestazioni elevate e una efficienza drasticamente migliorata rispetto a quanto visto nella passata generazione di smartphone (staremo a vedere se queste promesse saranno rispettate).

Ovviamente, la migliore efficienza si traduce anche in una maggior durata della batteria, aspetto che sicuramente è apprezzato da tantissimi utenti.