Per quanto tempo lasciare in evidenza i messaggi su WhatsApp?

WhatsApp (ecco le funzioni meno conosciute), sempre al lavoro per migliorare l'esperienza utente, sta sviluppando una funzione per mettere in evidenza i messaggi importanti all'interno di singole chat e gruppi.

Questi possono essere annunci o comunicazioni di un certo rilievo, opzione che sarà particolarmente utile nei gruppi (come copiare i contatti di un gruppo), dove chiunque nella chat potrà averli sempre sott'occhio perché visibili nella parte superiore di una conversazione.

Il sito WABetaInfo ne aveva annunciato l'arrivo nella beta per Android numero 2.23.3.17 (senza essere disponibile), ma i messaggi importanti non devono necessariamente restare in quella condizione per sempre, o finché non ne cambiate l'impostazione. Ecco quindi che la popolare app di messaggistica sta introducendo la possibilità di scegliere per quanto tempo lasciare i messaggi importanti in alto nella conversazione.

Lo stesso sito, sempre attentissimo sulle dinamiche di WhatsApp, riporta infatti che nell'ultima beta dell'app per Android, la versione 2.23.13.11 disponibile su Google Play, ha scoperto che quando fissate in alto un messaggio importante in una conversazione potrete scegliere per quanto tempo resterà tale.

Al momento di fissare un messaggio, apparirà infatti un menu che vi permetterà di impostare la durata dello stato di messaggio evidenziato, per 24 ore, 7 giorni o 30 giorni, confermandovi che potrete toglierlo da quella condizione in ogni momento.