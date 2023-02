Quali telefoni Samsung saranno aggiornati ad android 14 con One UI 6

Samsung ci ha abituati ad una certa celerità in termini di aggiornamenti software, possiamo quindi andare subito a vedere quali saranno i modelli della casa sudcoreana che riceveranno Android 14 con la One UI 6 .

Serie Galaxy S

Serie Galaxy Z

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Serie Galaxy A

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A53

Galaxy A52 (A52 5G, A52s)

Galaxy A33

Galaxy A23

Galaxy A14

Galaxy A13

Galaxy A04s

Serie Galaxy M

Galaxy M53 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M23

Serie Galaxy XCover

Galaxy Xcover 6 Pro

Serie Galaxy Tab S

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

L'elenco che abbiamo appena visto è stato derivato dalle politiche di aggiornamento software condivise da Samsung, quindi significa che sono stati inlclusi tutti i dispositivi che rientrano nel supporto garantito da Samsung per questo 2023.

Vi ricordiamo l'attuale Developer Preview di Android 14 è disponibile esclusivamente per i Pixel di Google, non per i modelli di Samsung. In questa guida trovate tutti i dettagli per entrare nel programma beta di Android.