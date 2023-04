La nuova tecnologia di upscaling di Qualcomm porterà i giochi Android a 4K 60FPS

Grosse novità in arrivo per i giochi su Android. Qualcomm, infatti, ha annunciato un'inedita tecnologia di upscaling della risoluzione, che consentirà agli utenti di ottenere il massimo in termini di grafica e performance, evitando, però, di sacrificare eccessivamente la batteria. Si tratta di Snapdragon Game Super Resolution, che secondo Qualcomm potrà incrementare la risoluzione da 1080p a 4K, oltre che il frame rate da 30 a 60 FPS. La tecnologia, inoltre, non sarà disponibile soltanto sugli smartphone equipaggiati con Snapdragon 8 Gen 2, ma anche sui chip più datati.

Entrando maggiormente nei dettagli della notizia, secondo la società GSR utilizzerà una nuova tecnica per aumentare la risoluzione, il frame rate e la durata della batteria. In particolare, sarà presente una "tecnica di upscaling spaziale a passaggio singolo ottimizzato per le unità di elaborazione grafica (GPU) Snapdragon Adreno". Dunque, questo sistema a passaggio singolo è in grado di ridurre l'utilizzo della memoria, la larghezza di banda, la latenza e l'utilizzo della batteria, senza sacrificare la qualità dei giochi.