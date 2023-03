TECNO presenta il pieghevole Phantom V Fold 5G: si punta sul prezzo e sulla cerniera senza pieghe

Durante il M WC 2023 , TECNO ha presentato il Phantom V Fold , ovvero il primo pieghevole progettato dall'azienda asiatica. Si tratta di un dispositivo interessante, contraddistinto dallo schermo AMOLED LTPO a 120 Hz da 7,85" (il pannello esterno invece è da 6,42" con risoluzione Full HD+) e soprattutto dall' assenza di pieghe , così come messo in evidenza dalla stessa società. Nel dettaglio, la cerniera a goccia presenta un'esclusiva tecnologia di rotazione e scorrimento ad asse fisso: questa specifica, così, renderebbe la piegatura invisibile (assicurando secondo l'azienda oltre 200.000 chiusure).

Il comparto fotografico, composto dal sensore principale da 50 MP, da uno ultragrandangolare da 13 MP e da un teleobiettivo con zoom ottico 2X da 50 MP, è caratterizzato da funzioni interessanti come il ritratto super notturno e la modalità notturna dedicata ai video 4K.

Lato batteria, invece, spazio ad un'unità da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 45 W (in 15 minuti carica il telefono fino al 40%).

Prezzi e disponibilità

Il Phantom V Fold è disponibile sia in bianco che in nero al prezzo di 89.999 Rs. (1099$) per il modello da 12 GB + 256 GB, mentre la configurazione da 12 GB + 512 GB costerà 99.999Rs. (1.222$). Sarà disponibile in India nel primo trimestre del 2023 al prezzo speciale di 79.999 Rs. (979$, nella prima configurazione).