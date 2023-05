TCL lancia TAB 11: display 2K e batteria da 8000 mAh a meno di 250 euro

TCL ha presentato TCL TAB 11, il tablet economico caratterizzato dalla presenza di un display 2K da 11" e da una batteria da 8000 mAh, in grado di fungere anche da power bank per dispositivi Android ed iOS. Il dispositivo, poi, è particolarmente interessante anche grazie alla fotocamera frontale grandangolare da 8 MP che consente videochiamate in HD. Per quanto riguarda il design, il dispositivo, oltre ad un rapporto schermo/corpo dell'85%, presenta un'elegante finitura in alluminio, un design sottile e leggero e quattro altoparlanti con Digital Theatre System.

Inoltre, il tablet, equipaggiato col processore MediaTek Helio P60T, è alimentato da 4 GB di RAM e offre 64 GB di memoria interna. In Europa sarà disponibile nella versione Wi-Fi mentre per quanto riguarda il sistema operativo, il tutto sarà basato su Android 13. A questo proposito, il software è ottimizzato per gli schermi di grandi dimensioni e offre migliori capacità di multitasking e un'interfaccia più lineare e intuitiva. Non manca poi la funzione Google Kids Space, che garantisce un'esperienza a misura di bambino, mentre l'interfaccia utente TCL include le funzioni PC Mode e Floating Window per una maggiore produttività e multitasking. Passando al prezzo, TCL TAB 11 è disponibile con T-Pen opzionale in grigio scuro a partire da 249 euro.