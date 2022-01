TCL presenta la serie 30 e non solo: il 5G alla portata di tutti

La famiglia Serie 30 di TCL è guidata da un trio di smartphone 5G. TCL 30XE 5G e TCL 30 V 5G sono esclusivi per il mercato statunitense e saranno ufficialmente disponibili nelle prossime settimane, mentre lo smartphone TCL 30 5G arriverà presto in Europa.

Tra le specifiche tecniche, troviamo display AMOLED e altoparlanti stereo, oltre ad un design ricco e prezzi competitivi. Maggiori dettagli su altri smartphone della serie TCL 30, compreso il top di gamma TCL 30 5G, saranno annunciati al Mobile World Congress di Barcellona il mese prossimo.

"Attraverso le partnership avviate con più di 80 partner in 160 Paesi, TCL sta portando avanti la sua missione al fine di fornire un 5G veloce, affidabile, conveniente e allo stesso tempo potente per tutti, per godere di una casa e una vita più intelligenti", ha detto Aaron Zhang, Chief Executive Officer di TCL Communication. "Mentre il nostro portafoglio 5G cresce con la serie TCL 30 e LINKHUB 5G, i nuovi prodotti sono caratterizzati da una connettività di prim'ordine, design ricco e prezzi competitivi per migliorare l'esperienza d'uso degli utenti di tutto il mondo."

Aspettiamo dunque ulteriori dettagli su questi prodotti: per il momento, ci limitiamo a mostrarvi alcune immagini.