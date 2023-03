TCL ha creato uno smartphone senza riflessi: ammirate NXTPAPER Phone!

Una delle tecnologia più interessanti che TCL ha portato al MWC 2023 di Barcellona si chiama NXTPAPER 2.0 . Sebbene il nome possa richiamare la carta, stiamo parlando di una novità dedicata ai display di smartphone, tablet e notebook, capace di offrire una resa visiva fuori dal comune. Gli schermi NXTPAPER hanno un effetto opaco e permettono di evitare qualsiasi tipo di riflesso , come se si guardasse un foglio di carta.

Anteprima Video

TCL NXTPAPER

Rispetto alla prima generazione, i nuovi display NXTPAPER 2.0 offrono una luminosità superiore del 150% (fino a 500 nit) e soprattutto un'ottima riduzione della luce blu , grazie al filtraggio a livello hardware che evita di dover ingiallire i colori dello schermo. Tutto questo produce un grande aiuto per la salute degli occhi e riduce l'affaticamento della vista.

La tecnologia TCL NXTPAPER 2.0 è una diretta evoluzione di quella già vista su alcuni tablet nel 2021 . Nel corso degli anni l'azienda ha continuato a migliorare questa tecnologia per i display opachi , che sono realizzati a strati e ottimizzati per essere visti alla perfezione sotto qualsiasi angolazione.

La cosa più interessante degli schermi NXTPAPER 2.0 è che evitano i riflessi: anche in ambienti con luci forti, sul display non ci sono artefatti o aloni colorati. Potremmo dire quasi che somigliano a schermi e-ink, ma le funzionalità sono invece quelle tipiche di schermi LCD di fascia alta, con una bella resa dei colori e dei contrasti.

I due prodotti dotati di questi schermi che abbiamo provato dal vivo a Barcellona sono il tablet TCL NXTPAPER 11 e il prototipo di smartphone TCL NXTPAPER Phone, che ci ha fatto un'ottima impressione sotto tutti i punti di vista – è proprio il caso di dirlo.

Entrambi sono prodotti di fascia alta e propongono un'esperienza utente niente male, ulteriormente arricchita dallo schermo senza riflessi.

Per quanto riguarda la disponibilità, sappiamo che il tablet TCL NXTPAPER 11 sarà disponibile entro la prima metà del 2023, ma non si conosce un prezzo. Il nuovo TCL NXTPAPER Phone è invece solo un prototipo al momento, ma potrebbe essere commercializzato se ci sarà interesse per il prodotto.