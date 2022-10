TCL presenta il nuovo medio-gamma 40 R 5G: tra i punti di forza l'autonomia ed il comparto fotografico

Recentemente, TCL ha presentato il suo ultimo smartphone: si tratta di TCL 40 R 5G, un dispositivo che tra i suoi punti di forza annovera un comparto fotografico degno di nota, un display che promette prestazioni ottimali ed una batteria che garantirà un'ottima autonomia.

Partendo dal display, si tratta di un pannello HD+ NXTVISION da 6,6 pollici, con un rapporto d'aspetto 20:9 e la frequenza di aggiornamento di 90Hz. Inoltre, il dispositivo è dotato di diverse modalità per la cura degli occhi, tra cui la modalità Reading per rendere confortevole la lettura, la modalità Eye Comfort che filtra la luce blu per ridurre l'affaticamento degli occhi e la modalità Darker Display per la visione notturna.

Per quanto riguarda la fotocamera, invece, è formata da un triplo sensore, tra cui quello principale da 50 MP. Tra le funzioni più interessanti, c'è l'HDR Night Magician per le foto in condizioni di scarsa illuminazione e Steady Snap per una velocità di scatto ultra-rapida.

Inoltre, la tecnologia video AI HDR di TCL 40 R 5G regola automaticamente l'esposizione nelle aree chiare e scure per garantire una qualità eccellente, anche in controluce. Infine, con One Shot, è possibile catturare più foto e video con un solo clic e vedere immediatamente lo scatto migliore.