Tastiera e stylus per Pixel Tablet: arrivano nuove conferme

L'ultima versione dell'app Retail Demo, rilasciata il 21 maggio, contiene righe di codice che nominano espressamente una " tastiera per Pixel Tablet " e una " Penna per Pixel Tablet ".

La scelta aveva un po' sorpreso tutti gli appassionati e gli esperti del settore, se si pensa non solo agli sforzi di Google di introdurre soluzioni software specifiche per schermi di grandi dimensioni e permettere di sfruttarne meglio lo spazio, ma anche al fatto che oggi dispositivi di questo tipo sono presentati per la produttività, quindi con tastiera e penna.

Il primo tablet dell'azienda infatti, disponibile dal 20 giugno in mercati selezionati (non in Italia), ha solo due accessori: una cover e una dock che di fatto lo trasforma in un Nest Hub.

Nell'app non sono presenti immagini di nessuno dei due accessori, e non si hanno ulteriori dettagli come i prezzi o una data di rilascio, ma a questo punto è abbastanza chiaro che Google si sta (o perlomeno stava, visto che l'aggiornamento è del 21 maggio) preparando a lanciare questi accessori nel prossimo futuro.

Questo, condito con il fatto che Pixel Tablet supporta lo standard per stilo USI 2.0, e alle novità di Android 14 per stilo e soprattutto tastiere fisiche, ci porta a guardare con speranza all'effettiva realizzazione del progetto.

Non solo, ma il fatto che i riferimenti a questi dispositivi siano nell'app per i negozi, mostra come Google si stia già preparando a mostrarne le funzionalità agli utenti, il che farebbe presagire che il lancio sia non troppo lontano.

Ovviamente, con Google non si può mai dire e c'è sempre la possibilità di cambiamenti all'ultimo minuto. Il che ci riporta alla domanda che ci eravamo posti tre settimane fa: se Google aveva intenzione di lanciare stylus e tastiera per il suo Pixel Tablet, perché non presentarli al Google I/O?