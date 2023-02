Il tablet di OnePlus avrà il chip MediaTek Dimensity 9000 ed un display 2K

OnePlus si sta preparando a lanciare il suo primo tablet Android in India. La società, infatti, ha confermato che OnePlus Pad debutterà il 7 febbraio insieme a OnePlus 11 e OnePlus 11R 5G. Tra l'altro, sembrerebbe che lo stesso dispositivo verrà immesso anche nel mercato cinese con il nome di OPPO Pad 2. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, sono trapelate sul web recentemente.

Il nuovo tablet verrà equipaggiato con un processore MediaTek Dimensity 9000, affiancato da un display LCD da 11,6" con risoluzione 2K. Non mancherà, poi, il supporto al refresh rate da 144 Hz. Per quanto riguarda RAM e memoria interna, il dispositivo verrà lanciato sia con 8 GB di RAM che con 12 GB. La memoria interna, invece, sarà disponibile in tre tagli: 125 GB/256 GB/512 GB (questa disponibilità potrebbe variare a seconda dei mercati).