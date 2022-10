Il tablet di Google sarà il più versatile di tutti: i mille volti di Pixel Tablet

Continuano a circolare tante indiscrezioni sul primo Pixel Tablet di Google. Dopo la diffusione della notizia secondo la quale il dispositivo sarà alimentato dal processore Tensor G2 e che monterà un dock di ricarica con speaker integrato, l'azienda ha pubblicato qualche dettaglio dell'interfaccia utente: "Proprio come i nostri telefoni Pixel sono sempre stati l'espressione migliore e più pura di Android, Pixel Tablet è il modo migliore per vivere Android su un tablet".

Nello specifico, il widget "At a Glance" sarà posizionato sulla parte alta a sinistra della schermata home, con dimensioni non molto grandi nonostante la porzione di spazio disponibile con un display così esteso. In basso a sinistra, invece, troviamo la barra di ricerca con la ricerca vocale e Google Lens. È interessante notare quali app Google ha deciso di mettere in evidenza nella schermata principale. A riguardo, ci sono software dediti alla produttività – come Drive e Gmail – e all'intrattenimento o ad altro – come YouTube, Foto e Sicurezza personale.

Quindi, sembrerebbe che l'azienda abbia lanciato il seguente messaggio: questo tablet può rivelarsi utile sia per l'utilizzo da ufficio che per quello prettamente d'intrattenimento.