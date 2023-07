Il tablet per i bambini secondo Nokia

HDM Global , azienda finlandese che sviluppa dispositivi mobili a marchio Nokia , presenta, sul mercato tablet , T10 Kids Edition . Come suggerito dal nome si tratta dello stesso modello lanciato lo scorso anno ma in edizione per bambini, cioè venduto in abbinamento ad una nuova cover pensata per una maggiore protezione nell'uso familiare con i più piccoli. Andiamo subito a scoprire i suoi tratti salienti!

Specifiche tecniche

Display: IPS LCD da 8 pollici con risoluzione 800 x 1280 pixel.

IPS LCD da con risoluzione pixel. Processore : Unisoc T606 octa-core con supporto Widevine L1.

: Unisoc T606 octa-core con supporto Widevine L1. RAM: due versioni da 3 o 4 GB.

due versioni da Archiviazione : due tagli da 32 o 64 GB , espandibili tramite microSD fino a 512 GB.

: due tagli da , espandibili tramite microSD fino a 512 GB. Fotocamere : anteriore da 2 megapixel , posteriore da 8 megapixel con flash LED.

: anteriore da , posteriore da con flash LED. Batteria : 5.250 mAh con ricarica a 10 W (nella confezione è presente il caricabatterie).

: con ricarica a 10 W (nella confezione è presente il caricabatterie). Audio : stereo con sistema OZO.

: stereo con sistema OZO. Connettività: bluetooth 5.0, USB Type-C (2.0) OTG, jack per le cuffie, GPS+GLONASS+GALILEO, AGPS (solo varianti 4G), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5.0 GHz dual-band).

Il dispositivo è disponibile in colorazione Deep Ocean mentre la cover viene commercializzata in tre diverse opzioni di abbinamento tra il colore per il rivestimento della scocca e la maniglia.

Integrata con il resto della cover, la maniglia permette un comodo supporto del dispositivo oltre che ad una maggiore comodità nel trasporto unita alle dimensioni ridotte del tablet.

Grazie alla cover il T10 guadagna, oltre ad una significativa resistenza agli urti, anche una maggiore protezione da schizzi e getti d'acqua, in aggiunta alla IPX2 del dispositivo stesso.

La dotazione hardware prevede un display HD IPS LCD da 8 pollici, due altoparlanti stereo con sistema di riproduzione OZO Playback, fotocamera posteriore da 8 megapixel, processore Unisoc T606 octa-core unito a 3 o 4 GB di RAM, due tagli di memoria da 32 o 64 GB espandibile ed una batteria da 5.250 mAh con ricarica a 10 W.

Il dispositivo adotta Android 12 come sistema operativo con il produttore che garantisce due anni di major update e tre anni di aggiornamenti mensili per la sicurezza, sottolineando un potenziale uso prolungato negli anni. Trattandosi come sottolineato più volte di un dispositivo pensato per i più piccoli, il T10 presenta delle specifiche integrazioni software come: