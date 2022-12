La T-Shirt di Google Play che tutti vorrebbero, ma nessuno avrà

Molte aziende premiano i clienti più fedeli oppure festeggiano con gadget incredibili traguardi importanti. Ad esempio, Google sta attualmente celebrando il decimo anniversario di Google Play con un'esclusiva t-shirt in palio per gli utenti che hanno guadagnato più punti attraverso "Play Points". Quest'ultimi sono dei punti fedeltà che vengono elargiti da Google ad ogni utente che effettua acquisti sul suo Play Store. L'acquisizione di Play Points, però, varia in base allo status dell'utente, ovvero in base al numero di acquisti effettuati nel tempo.

Ritornando alla maglietta celebrativa, può essere richiesta soltanto dagli utenti livello "Platinum", ovvero che hanno accumulato almeno 3.000 punti prima dell'8 dicembre. Per quanto riguarda il design della t-shirt, è di colore nero e presenta una grafica realizzata dalla graphic designer di Brooklyn Naomi Otsu. L'artista, in un breve video, spiega a cosa si è ispirata per questo progetto, chiarendo che per lei il gioco mobile è come "una finestra su altri mondi".